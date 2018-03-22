Примадонна российской сцены Алла Пугачева удивила журналистов еще одним признанием. Певица рассказала, что носит парики.

svodka.net/

«Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик. А теперь у меня парики, а все думают, что свои», — заявила артистка, информирует svodka.net.

Издание отмечает, что журналисты также спросили, сама ли 68-летняя Пугачева писала в сети о старости. Она подтвердила: «Я старая, больная женщина, – сразу отрезала артистка. – И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и довольно резко».

Напомним, что скоро Алле Пугачевой исполнится 69 лет. Недавно в сети раскритиковали ее внешний вид: певица пришла на выборы президента России очень уставшей и не очень нарядной.

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