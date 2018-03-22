Порошенко на недавней встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив возвратиться к обсуждению «нулевой декларации».

Международный валютный фонд выступает против проведения в Украине налоговой амнистии, информирует svodka.net.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить «нулевую декларацию», нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить», – сказал он.

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о «нулевой декларации» и косвенных методах в пакете с BEPS, однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

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«Другое дело — разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с НБУ и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона», – добавил министр.

Ранее Данилюк сообщил, что без институциональной реформы ДФС внедрение нулевой декларации станет инструментом давления или легализации коррупционных и нелегальных доходов.

Как сообщалось, президент на недавней встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив возвратиться к обсуждению «нулевой декларации».

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