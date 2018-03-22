Деловые Сводки
|В киевском метрополитене пойман пассажир со взрывчаткой (ФОТО)
|22.03.2018 15:08
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В столичном метро задержали пассажира, который перевозил взрывчатку в рюкзаке.
svodka.net/
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует svodka.net.
«Сегодня около шести часов утра на станции метро «Житомирская» сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы», — говорится в сообщении.
Задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время живет в Киеве. Изъятое направили на экспертизу, с мужчиной работают сотрудники Службы безопасности Украины.
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svodka.net/
Также сообщается, что обнаруженной взрывчатки довольно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.