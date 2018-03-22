Нефть марок Brent и WTI дорожала более чем на 3 процента каждая. Вместе с тем, в четверг рост несколько затормозил

Цена на нефть в четверг, 22 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $68.71 (количество контрактов — 154,682), июньские — 68.26 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $64.30, июньские фьючерсы — $63.88, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 68.70 (майские фьючерсы), 68.24 (июнь)

WTI — 64.51 (майские фьючерсы), 64.29 (июнь).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что на повышение цены влияют несколько факторов. В частности то, что данные по запасам в Соединенных Штатах Америки за прошлую неделю показали неожиданное снижение и значительное сокращение запасов и бензина, и дистиллятов. Стоит ли ждать дальнейшего серьезного роста? В перспективе на второй-третий кварталы цена барреля «черного золото» будет находится под давлением, но без экстремальных просадок.

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