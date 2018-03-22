Ну…. если представить их идейными террористами, тогда как-то ещё можно понять, — пишет на facebook Айдер Муждабаев.

Не принять планируемые методы, но понять мотивы: ну, вот за родину они, за справедливость как ее видят, за народ, против проклятой буржуйской власти… Я читал много про Савинкова (он наш, из Харькова, кстати), о других, о народовольцах etc. Но каким образом в этот идейный терроризм «за народ» ложиться захарченко с днр? Как — «за народ, за Украину» и заодно с врагом. Никак в идейный терроризм не ложится (в манипулирование непонятным до конца способом со стороны русских, наверное, да). Это методы — гадость, а идея для него должна быть кристальная. Что у людей в головах, в моей совсем не укладывается. Как уже говорил, не хочу и не могу это комментировать, специального образования у меня для этого нет, а общегуманитарного, как видите, не хватает, информирует svodka.net.

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