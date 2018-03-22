Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины, которую планировала воплотить в жизнь внефракционный нардеп Надежда Савченко.

Также на своей странице в Facebook, он поблагодарил офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и кстати проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны, информирует svodka.net.

«Цель российской спецоперации посеять беспорядок и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», — написал Порошенко.

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