В период весеннего призыва, с апреля по май, на срочную военную службу призыву подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, информирует svodka.net.

По его словам, с 1 марта вступил в силу п. 1 ст. 5 указа президента Украины от 15 февраля «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году» относительно призыва на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года.

Также Артеменко сказал, что только «призыву подлежат 15 тысяч 190 человек». В частности, в ВСУ будут направлены 8 тыс. 990 человек, в Госслужбу транспорта — тысяча, в Нацгвардию — 4 тыс., в Госпогранслужбу — 1 тыс. 200 человек.

«Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу с 2 апреля и завершат её 31 мая 2018 года», — отметил Артеменко.

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Также он напомнил, что призыву на срочную службу (отправке в войска) подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым к дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет и которые не достигли 27-летнего возраста.

«Одновременно, в апреле-мае 2019 года будут уволены военнослужащие срочной службы, выслужившие установленные сроки военной службы — 5,6 тыс. человек. Увольнение начнется соответствующим приказом министра обороны», — сказал Артеменко.

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