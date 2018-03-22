На временно оккупированной боевиками группировки «ДНР» части Донетчины местные жители оставляют многозначительно-ностальгические надписи на стенах.

Соответствующий фотоснимок опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. На снимке показана красноречивая надпись, которую кто-то из жителей города Иловайска оставил на стене, информирует svodka.net.

«Верните, как было. За что мы боролись», — значится в граффити.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира