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"Верните, как было": На оккупированном Донбассе оставляют "упаднические граффити" (ФОТО)
22.03.2018 18:00
«Верните, как было»: На оккупированном Донбассе оставляют «упаднические граффити» (ФОТО)

На временно оккупированной боевиками группировки «ДНР» части Донетчины местные жители оставляют многозначительно-ностальгические надписи на стенах.

Соответствующий фотоснимок опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. На снимке показана красноречивая надпись, которую кто-то из жителей города Иловайска оставил на стене, информирует svodka.net.

«Верните, как было. За что мы боролись», — значится в граффити.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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