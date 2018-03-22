«Роснефть» при помощи Газпромбанка подготовилась к отключению России от системы международных расчетов SWIFT: в этом случае будет использоваться ее российский аналог — система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе третьего по размеру активов госбанка РФ, информирует svodka.net.

Российский аналог SWIFT был протестирован «Роснефтью» в декабре, рассказал вице-президент Газпромбанка Андрей Королев. Транзакция с крупнейшей нефтяной компаний страны стала первой продуктивной клиентской операцией, которую банк провел с использованием СПФС.

В дальнейшем планируется создание унифицированного интерфейса, который смогут использовать и другие российские юрлица в рамках систем дистанционного банковского обслуживания, заявил Королев.

«Система СПФС Банка России может являться для корпорации — участника СПФС каналом обмена финансовыми сообщениями с любым другим участником системы, будь то банк или корпорация, — подчеркивает пресс-служба ГПБ. — Этот канал может рассматриваться как канал электронного обмена с банками для управления денежными средствами, альтернативный SWIFT на территории РФ».

«Работать можно и без SWIFT», — заявил первый-вице-премьер Аркадий Дворкович в январе в ходе международного экономического форума в Давосе.

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Спустя месяц Дворкович сообщил, что банки и компании «морально и технически готовы» к такому развитию событий и подчеркнул, что любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы «встретить достойно».

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими убыток компании.

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