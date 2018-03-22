В апреле-мае текущего года в Украине планируется ввести в эксплуатацию три маслоэкстракционных завода по переработке семян подсолнечника. Заводы будут открыты компанией «Нежинский ЖК» мощностью 1200 т/сут., ГК «Агролига» — 500 т/сут. и Сумским заводом продтоваров — 500 т/сут.

Сообщается, что по состоянию на 21 марта 2018 года базовые мощности по переработке масличной оцениваются на уровне 18,1 млн. тонн в год, при этом после запуска дополнительных трех заводов мощности могут увеличиться на 280 тыс. тонн — до 18,4 млн. тонн в год (+2%), информирует svodka.net.

Следует отметить, что Украина остается мировым лидером между экспортеров подсолнечного масла. За 2016/2017 МГ украинские предприятия экспортировали 5,84 млн тонн подсолнечного масла, что на 30,4% больше, чем за предыдущий МГ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира