Мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на один год.

Она останется в стране до 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, информирует svodka.net.

«Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь», – сказано в сообщении.

Отмечается, что с решением согласны все страны Запада.

«Все государства ЕС, США и Канада поддержали», — отметили в пресс-службе.

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Напомним, СММ начала работу в Украине еще до начала конфликта на востоке — 21 марта 2014 года. Тогда это решение поддержали 57 стран-участниц. Руководитель миссии Александр Хуг заявлял 23 января 2018 года, что мандат должен был истечь в марте.

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