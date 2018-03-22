Цена на орехи достигает 400-500 грн/кг, а одно дерево может давать до 25 кг плодов

Все больше украинских фермеров начинают заниматься выращиванием одних из самых дорогих орехов – фисташкек. Главные причины их популярности – высокая рентабельность и способность переносить самые низкие температуры, до -30°С, пишет «Агропортал», информирует svodka.net.

В настоящее время цена на фисташки достигает 400-500 грн/кг. При этом одно дерево может давать до 25 кг орехов, а на одном гектаре размещается около 280 деревьев.

Уже сейчас фисташки выращиваются фермерами во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях.

Эксперты считают, что наша страна имеет все шансы стать поставщиком фисташек в Европу, так как располагает всеми необходимыми для этого условиями: рыхлыми грунтами, долгим сухим летом и зимой с небольшим количеством очень холодных дней. Фисташки цветут в марте-апреле в течение одной недели, а сбор урожая происходит в августе и до 20 сентября.

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Ранее UBR.UA сообщал, что на территории ЕС фисташки называют «зеленым золотом» по причине их полезных свойств: они разрушают «плохой» холестерин, который вызывает сердечные приступы и инсульты. Эксперименты показали, что этот вид орехов снижает концентрацию липидов и липопротеинов, которые являются факторами риска сердечных недугов.

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