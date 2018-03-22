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|Неудобные для Кремля мировые политики: кого может ликвидировать ФСБ, - генерал СБУ (ВИДЕО)
|22.03.2018 19:35
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Главной целью в Британии может стать нынешний глава МИД, считает Виктор Ягун.
Большинство европейских лидеров могут стать мишенями российских спецслужб из-за своей позиции относительно агрессивной политике Москвы, информирует svodka.net.
Об этом эфире ObozTV заявил экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.
«Думаю, что основным противником сейчас стоит Великобритания, а на втором месте, как ни странно, Германия. У него остались определенные чувства против Меркель. Путин считал ее своей знакомой, другом. Он рассчитывал, зная психологию Меркель, что она не будет против него никогда выступать», — отметил Ягун.
По его словам, главной целью в Британии может стать нынешний глава МИД.
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«Борис Джонсон ничего не скрывает, он говорит то, что думает, он политик новой формации, он может стать следующим премьером Великобритании и он из тех, кто наиболее невыгоден России и наиболее неудобен», — подчеркнул экс-замглавы СБУ.
Кроме того, Москву не устраивает и политика президента Франции Эммануэля Макрона.
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«Третьим я бы поставил Макрона. Он тоже из новой формации. Это те страны, которые мешают им в Европе, чтобы гнуть свою линию», — констатировал генерал.
При этом он добавил, что из мировых лидеров не стоит опасаться президенту США Дональду Трампу и руководству Украины.
«Я не верю, что в Украине настолько опасные для РФ люди, чтобы их нужно было ликвидировать. Как показывает практика, любой руководитель в Украине находит общие точки с Россией», — заключил Ягун.
Как сообщал «Обозреватель», 4 марта стало известно о том, что в городе Солсбери отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.
Напомним, также в Британии пытались отравить бывшего зятя Бориса Березовского.