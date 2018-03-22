«Схилять на дурку» может не просто очень умный, а феноменально умный человек, досконально проштудировавший курс клинической психиатрии.

Как уже давно замечено, гражданин Путин впервые получил доступ к большим деньгам еще в Питере, когда вошел в плотный контакт с Тамбовской ОПГ, которая и стала «окном в Европу» для контрабанды, наркотрафика и прочих веселых вещей. Тогда у него закрепились все основные повадки, которые ведут его к успеху, информирует svodka.net.

Со временем, когда он уселся в первое кресло страны и исчезли любые ограничители его поведения, блатота из него посыпалась прямым потоком, и очень скоро РФ стала огромным государством-гопником. Что характерно, не только миллиардеры путинского разлива стали демонстрировать эти повадки, но и официальные лица, и что удивительно – МИД тоже проникся этим духом питерских подворотен. Лавров, Чуркин, Захарова и прочая гопота даже не замечают, насколько их манера общения вываливается из общепринятого дипломатического этикета. То есть, внутри страны все это стало неким внутренним содержанием с бандитско-арестантскими повадками.

Не удивительно, что РФ ведет себя именно так в случае уличения ее в преступлениях как государства, или отдельных лиц, действующих в ее интересах. Как мы уже наблюдали, действия РФ по десяткам поводов, от малазийского авиалайнера и до химической атаки на Великобританию, Москва практикует известную арестантскую тактику «несознанка» в стиле: «Кошелек, кошелек, какой кошелек?» Или выдается фантазия о том, что это сделал кто-то другой. В общем, это – классика жанра, и даже начинающий следователь сразу заметит алгоритм такой линии защиты. Там безуспешно применять какие-то дипломатические подходы или что-то подобное. Как только всю РФ ассоциируешь с матерым уркой, то все становится на место. Все дальнейшие ходы читаются легко и непринужденно.

Та же самая логика действий вкладывается и в отдельных персонажей, которые уличаются в совершении преступлений в интересах РФ. Сегодня решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата Савченко. Перед этим, она с непонятной целью, слонялась по Европе и с кем-то о чем-то общалась. После ареста Рубана стало понятно, что сегодня или завтра знаменитую «лёчецу» потянут на допрос и там надо будет каким-то образом выкручиваться. Изначально было понятно, что преступные действия задокументированы плотно и с многократным перекрытием, а потому надо будет «петлять», просто исходя из того, что спорить с объективными данными, собранными следствием, нет никакого смысла. В этом случае урки имеют несколько линий защиты, которые последовательно демонстрирует и Савченко.

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Известно, что ушлые урки, вынужденные иметь при себе ствол или наркотики, в отдельных случаях брали с собой заявления в «органы» о добровольной сдаче того же ствола, наркотиков или еще чего-то. Расчет был прост: если удача отвернется и он будет задержан, то сразу же запускается версия о том, что он все это нашел и нес сдавать в правоохранительные органы. Практикующие следователи и оперативные работники не дадут соврать и, наверняка, сталкивались с чем-то подобным.

Савченко демонстрирует эту же самую тактику, но уже в плане терактов и свержения власти. Она это представляет как проверку надежности работы правоохранительных органов и ничего более. Мол, все это была шутка, инсценировка.

Кроме того, использованы и другие мелкие уловки, но совокупная их тупость укладывается в генеральную линию защиты, которая у арестантов именуется «косить под дурака». Это – распространенная тактика поведения бандитов, которым вменяется совершение отдельно тяжкого преступления, грозящего пожизненным сроком. Суть ее сводится к тому, чтобы продемонстрировать признаки тяжелого психического расстройства, которое делает фигуранта неподсудным.

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Тут надо учитывать, что Павловка работает четко и щелкает подобных деятелей, как семечки. По очень обширному опыту общения с подобными персонажами могу высказать свое мнение о том, что «схилять на дурку» может не просто очень умный, а феноменально умный человек, досконально проштудировавший курс клинической психиатрии. Вот этими вывертами, которые демонстрировала на комитете Савченко, она показывает, что она – просто дурэпа, у нее не хватит смазки в голове сыграть нужную роль в Павловке. А насколько можно понять из перечня ее «подвигов», ей будет предъявлено обвинение в совершении отдельно тяжких преступлений, где судебная психолого-психиатрическая экспертиза обязательна.

В общем, и сам комитет, и особенно — Генпрокурор Луценко, на ее фоне выглядели просто интеллектуалами, а потому – дано добро на голосование в стенах ВР. Как говорится – процесс пошел, и она может готовиться к своему любимому делу – голодовкам. Благо дело – верблюжьи горбы она себе наголодовала и спереди, и сзади. Так что: «С богом, Парасю!»

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