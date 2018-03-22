Антонио Таяни заверил, что мир следит за тем, что происходит в Украине.

Европейский парламент будет следить за ходом событий в деле нардепа Надежды Савченко и может призвать к ее освобождению, информирует svodka.net.

Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни.

«Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, какие факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», — сказал он.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, арест и снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко.

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Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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