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|Глава Европарламента назвал условия, при которых потребует освобождения Савченко (ВИДЕО)
|22.03.2018 20:22
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Антонио Таяни заверил, что мир следит за тем, что происходит в Украине.
Европейский парламент будет следить за ходом событий в деле нардепа Надежды Савченко и может призвать к ее освобождению, информирует svodka.net.
Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни.
«Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, какие факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению», — сказал он.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, арест и снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко.
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Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.
Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.