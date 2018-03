Почему Трамп так боится Россию? — The New York Times Один высокопоставленный чиновник администрации сказал в беседе с New York Times, что г-н Трамп не хочет открыто выступать против г-на Путина, потому что налаживание взаимопонимания — это единственный способ улучшить отношения между Россией и США. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не стал ходить вокруг да около, когда в среду, 21 марта, его спросили, почему президент Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой в нечестных выборах несмотря на то, что представители аппарата национальной безопасности советовали г-ну Трампу этого не делать. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net. «Я считаю, что он боится президента России, — сказал г-н Бреннан в программе «Утренний Джо» на канале MSNBC, комментируя телефонный разговор двух президентов, который состоялся во вторник. — Я считаю, что русские давно ведут наблюдение за г-ном Трампом и что у них, вероятно, есть информация, которую они могут обнародовать». Вероятность того, что г-н Путин имеет определенное влияние на американского президента, обсуждалась на протяжении только прошлого года, когда г-н Трамп демонстрировал загадочную симпатию по отношению к российскому лидеру, а также игнорировал или даже пытался оправдать его агрессивное поведение и злодеяния — в первую очередь его вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, которое сейчас расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Читайте: Путинские вояки отправились в еще одну страну Некоторые сторонники г-на Трампа отметили, что президент Барак Обама тоже звонил г-ну Путину, когда тот победил на выборах 2012 года. Но сегодня обстоятельства совершенно иные. За предыдущие шесть лет г-н Путин стал выраженно авторитарным лидером, который подавил политическую оппозицию внутри России и организовал очень тенденциозную кампанию по своему переизбранию. По словам чиновников американской разведки, они убеждены в том, что г-н Путин вмешался в американские президентские выборы на стороне г-на Трампа и снова пытается вмешаться в выборы 2018 года, а также в выборы во многих европейских странах. Россия аннексировала Крым в 2014 году, продолжает вести войну на востоке Украины и оказывает поддержку сирийскому президенту Башару аль-Асаду. Читайте: Путинские вояки отправились в еще одну страну Хотя власть недавно ввела против России свои первые значимые санкции в связи с ее вмешательством в выборы и кибератаками, и хотя она возложила на Россию вину за отравление бывшего офицера российской разведки и его дочери в Великобритании, г-н Трамп воздерживается от непосредственной критики в адрес г-на Путина и от того, чтобы призвать его к ответственности. И их телефонный разговор в очередной раз это подтвердил. То, чего г-н Трамп не сказал г-ну Путину во время их беседы, имеет такое же значение, как и то, что он сказал. Он не стал требовать, чтобы г-н Путин прекратил вмешиваться в выборы в США и других странах, и он не стал поднимать тему роли Москвы в покушении в Солсбери. Он не стал упоминать о несправедливой политической системе, которая лишает россиян права участвовать в принятии решений. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс позже подтвердила позицию г-на Трампа, сообщив репортерам, что Америка не вправе ставить под сомнение то, как другие страны проводят свои выборы. Разница в позициях г-на Трампа и его советников, которые, бесспорно, намного серьезнее относятся к угрозам, исходящим от России, становится все более очевидной. Один высокопоставленный чиновник администрации сказал в беседе с New York Times, что г-н Трамп не хочет открыто выступать против г-на Путина, потому что налаживание взаимопонимания — это единственный способ улучшить отношения между Россией и США. Во вторник, 20 марта, президент отметил, что он надеется в скором времени встретиться с г-ном Путиным, чтобы обсудить вопрос предотвращения гонки вооружений — той самой гонки вооружений, которую оба лидера подстегивают своими безответственными заявлениями и инвестициями в новое оружие. Взаимодействие с Россией и предотвращение гонки вооружений — это, бесспорно, очень важно. Однако непонятно, как попытки наградить и задобрить агрессора могут помогать реализации американских интересов. Г-н Трамп придерживается совершенно иного подхода с такими своими противниками, как Северная Корея и Иран, — а также с некоторыми своими союзниками. В то время как г-н Трамп заискивает перед г-ном Путиным, его критика в адрес г-на Мюллера становится все резче, поскольку расследование последнего поднимает все более серьезные вопросы, касающиеся связей между соратниками г-на Трампа и Россией. Бывший советник г-на Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признался в том, что он дал ложные показания о своих связях с Россией. Бывший советник по внешней политике Джордж Пападопулос тоже признал себя виновным в даче ложных показаний относительно своих связей с русскими. Бывший заместитель главы предвыборного штаба Рик Гейтс, который поддерживал личные связи с русскими, как и прежний глава предвыборного штаба Пол Манафорт, тоже признался в даче ложных показаний о взаимодействии с русскими. Г-н Мюллер через суд потребовал предоставить ему документы компании г-на Трампа, касающиеся России. По словам демократов из комитета Палаты представителей по делам разведки, г-н Трамп «активно вел в Москве переговоры по заключению сделки с московским банком, попавшим в санкционный список», во время предвыборной кампании 2016 года. Г-н Мюллер уже выдвинул обвинения против 13 российских граждан в связи с их попытками повлиять на ход президентских выборов и помочь г-ну Трампу одержать победу. Несомненно, все вышеперечисленное объясняет опасения г-на Бреннана. О потенциальных угрозах для Америки г-ну Бреннану известно гораздо больше, чем большинству из нас, но не только он открыто высказывается о своих опасениях. Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал г-на Трампа, заявив, что «американский президент не может возглавлять свободный мир, если он поздравляет диктаторов с победами на фальшивых выборах». Даже руководитель сенатского большинства Митч Макконнелл, который крайне редко критикует г-на Трампа, сказал, что он не одобряет звонок президента г-ну Путину. Если г-н Трамп не является марионеткой г-на Путина, ему пора это доказать.

