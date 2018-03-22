На кладбище в Бразилии нашли жуткую куклу, которая будто следит за людьми вокруг.

На одной из могил сидит «ребенок» в белой рубашке, а рядом с ним стоит детская бутылочка с соской, наполненная красной жидкостью, информирует svodka.net.

Если подойти к кукле поближе, создается чувство, что она улыбается и глядит прямо на зрителя. Причем такое чувство создается, с какой бы стороны он к ней ни подошел.

В сети игрушку окрестили «куклой Дьявола» и сравнили с куклой Чаки из серии фильмов ужасов.

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