В Лондоне с помощью стволовых клеток восстановили зрение двум пожилым пациентам.

Пациенты имели дегенерацию желтого пятна. Это связано с возрастом состояния сетчатки, информирует svodka.net.

Эта болезнь включает разрушение слоя клеток с светочувствительными колбочками и палочками, которые образуют сетчатку глаза. Эта слепое пятно увеличивается и мешает зрению. Впоследствии оно провоцирует слепоту.

«За несколько месяцев до операции зрение было ужасным. Я не мог ничего увидеть правым глазом. Это замечательно, что сделала команда. Мне вернули зрение», — говорит один из участников эксперимента, 86-летний Дуглас Уотерс.

Через год после процедуры зрение не ухудшилось. Хотя некоторые трансплантированные клетки глаз отторгнул, на зрение это не повлияло.

Читайте: Киевлян приглашают бесплатно обследоваться у офтальмолога

Методику разработали британские ученые из университетского колледжа Лондона и из Национального института исследований в области здравоохранения. Процедуру делают под местной анестезией. Она длится 45 мин. Из одной эмбриональной стволовой клетки получают участок 6 мм со 100 тыс. пигментных клеток сетчатки.

Терапия станет общедоступной в Великобритании и других странах в течение следующих пяти лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира