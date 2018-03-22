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|В Киеве разоблачен администратор пропагандистских сайтов, которому платили террористы "ДНР", - СБУ
|22.03.2018 21:02
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Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети
антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так
называемого «министерства информации и связи ДНР»
Правоохранители установили, что киевлянин с 2015 года за деньги систематически размещал на страницах соцсетей призывы к захвату государственной власти и поддержке военной агрессии против Украины. Он привлек еще нескольких людей к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов «ДНР», информирует svodka.net.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника спецслужащие изъяли переписку с куратором, в котором содержались конкретные задачи и информация относительно перечисления денег за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.
Во время проведения следственных действий преступник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание от куратора «ДНР», получая за это денежное вознаграждение.
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