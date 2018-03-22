Вся их жизнь построена на лжи. Но своей вины в том, куда завела эта ложь, они не видят. Жалко, что можно съездить за украинским паспортом, но нельзя съездить куда-нибудь за мозгами, если своих нет.

1. В селе Холмовка Бахчисарайского района оккупанты нагрянули с обыском в дом Наримана Мемедиминова. Со слов супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны оккупантов и выломанными дверьми. Была оцеплена вся улица. Это не первый обыск у Наримана. Ранее его уже приговаривали к штрафу за “участие в несанкционированном митинге”, когда он приходил поддержать других крымских татар, у которых проходили обыски. После сегодняшнего обыска Мемедиминова увезли на допрос в Симферополь и предъявили традиционное обвинение — “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности”. Завтра ему изберут меру пресечения, информирует svodka.net.

2. СБУ задержала на админгранице с Крымом дезертира. Бывшая мичман Военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, а сейчас ехала на материк переоформлять документы. Правоохранители заранее получили информацию о том, что женщина планирует выехать из оккупированного Крыма.

3. Предатели проходят курс молодого бойца: “Поделитесь опытом! Мой знакомый служит в полиции (должность не руководящая), и ему очень надо съездить в Украину. Что можно ожидать от укр. пограничников? Если есть те, кто съездил и вернулся, отзовитесь, пожалуйста”. Ответы: “Служить можно только одной стране. Нефиг шастать”, “Обычным гражданам проще!”, “Ехать надо только с Украинским паспортом в руках (при условии, что прописка крымская). Валюты много не берите. Украинцы на меня постоянно косо смотрят и приглашают в будку показывать содержимое рюкзака и карманов. На паспортном контроле спрашивают, откуда и куда едешь. Если спросят «по какому поводу», соври и скажи самое безобидное — к родственникам. Если будут спрашивать, как при российском Крыму и тому подобное, говори то, что они хотят услышать: всё х*рово, при Украине было лучше (хотя это так и есть). Курс молодого бойца пройден — в путь”, “Все наши менты у них сейчас считаются изменениями Родины, не советую ехать”, “Ему только в Северную Корею, Венесуэлу и Зимбабве можно выехать. Зато по российскому безвизу”, “За украинским биометрическим паспортом решил сгонять? Так ведь российским полицейским выезд в Украину запрещен”.

4. В Севастополе вчера горела недостроенная ТЭС! Видимо, рукожопые турбины Siemens запустили без немецких специалистов, либо “хоронят отмытые деньги”. Спустя несколько часов после пожара оккупанты сообщили, что “запуск ТЭС в Крыму может произойти позже срока”. А пожар объяснили “горением мусора”.

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5. Севастополь. Ликвидация “украинской разрухи” в медицине вылилась в очередное набег на медработника со стороны пациента. На женщину терапевта напали на территории больницы с ножом, нанеся несколько ударов. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Комментарии: “Нападение на врачей набирает слава. Вот и до Севастополя докатилось”, “На расее каждый день такое случается!!!”, “За профессиональную деятельность или бездеятельность?”.

6. В Крыму медики “скорой” объединились в отдельный профсоюз для борьбы с произволом начальства. Во времена “украинской разрухи” мы о таком и мечтать не могли.

7. Понаехавший поинтересовался, что случилось с дорогами в Евпатории? А с дорогами случилась россия: “Что у вас в городе? Дороги — ужас. Центральные улицы как после бомбежки!!!! Анонимно”. Ответы: “Проклятый кислотный дождь снова смыл асфальт”, “А чего же анонимно? Вы ведь правду пишите! Дороги хуже, чем в сами знаете какие времена при Даниленко были (прим. Имеет ввиду до оккупации)”, “(Из Воронежа спрашивает) Пять лет назад как было?”, “Откуда вы можете знать, как было 10 или 5 лет назад? 10 лет назад было отлично!”, “Всем, кто вчера порвал колеса на повороте с 60 лет ВЛКСМ на 9 мая, мои соболезнования! Я с вами!!”, “Не нравится — переезжайте туда, где лучше!”, “(Из россии пишет) Вы приезжайте к нам в Киров. Сразу же придёт понимание, что в Евпатории РАЙ!!!”, “Если чинить дороги, то и от дураков придется избавляться. Нельзя ломать стереотипы”, “Ща новый президент все исправит”, “Побольше таких постов! Дороги — хана! А в городе даже не видно, чтобы латали где-то, ну хотя где-то”.

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8. Севастополь. Знакомый любитель путина несколько месяцев при встрече интересовался, нет ли у меня хорошего продавца на примете для его магазина? На днях встретились снова. Он молчит. Дальше диалог: “ — Нашел продавца? — Нет, не нужен больше. Закрылся. — Че так? — Снесли (магазин) к чертям”. Как говорится, нет тела — нет дела.

9. Разговаривал со старым другом. Он заявил, что его политика не интересует. У самого летом один бизнес закрыли. Сейчас еще один закрывают. Интересно, его политика заинтересует только тогда, когда дети голодать начнут, или когда из дома выгонят?

10. Ваторылый из Керчи зашел в Твиттер, чтобы написать два сообщения. Одно мне: “Бандеровец — значит пид*рас, а пид*рас — значит ты чмо, а не крымчанин. Сосет твоя Украина”. А второе Гоблину: “Работал на Керченском мосту. 10.05.2017 уволился, зарплату не выплатили до сих пор. Заявление в прокуратуре с июня 2017. Таких случаев на мосту сотни. Что делать? gas69kerch@ mail.ru”. После этого ватника быстро вычислили и даже нашли его фото. Анатолий Гляненко, купи себе Чупа-чупс.

11. Ялта. Хитропокрученный экстремизм: “Накипело! Жалуемся, что то не так, это не так! «А вот при другом государстве такого не было…», «Сами выбирали/голосовали, так получайте», «А вот раньше…». Раньше хлеб 20 копеек стоил!!! Мы никогда не узнаем, как было бы лучше или ещё хуже, если бы мы остались при другой власти! И нечего сравнивать ‘раньше’ и ‘сейчас’. Вы сравнивайте сегодняшнее положение дел на разных территориях/странах/континентах. И делайте выводы. И сами что-то делайте, если хотите улучшить обстановку/ситуацию. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Анонимно, а то заклюют”.

12. Воочию убедился, как население Крыма относится к новым рейх-купюрам с изображениями Крыма. Пока 30 минут ждал очередь в банке, к кассе подходили люди, около 15 человек за это время. Все просили разменять 2000 руб на любые банкноты. Кассир сказала: “Мы уже привыкли. Их и терминалы не принимают”.

13. Сегодня общался с понаехавшей из Екатеринбурга. Итог: живем плохо, но нас все устраивает, ничего менять не хотим, ему (хйлу) альтернативы нет. И это в 140-миллионной стране. Я раньше думал, что их там таких процентов 80, но ошибался. От 90 и выше!!!

P.S. Если у предателей не было мозгов в 2014 году, то, естественно, они не появились и в 2018-ом. Это я о задержании очередного дезертира, отправившегося на материк за украинскими документами. Но привлекло мое внимание и другое сообщение ватника, который давал советы, как проехать через украинскую “границу”. Он посоветовал говорить украинским пограничникам то, “что они хотят услышать: всё х*рово, при Украине было лучше”, — а затем добавил: “ХОТЯ ЭТО ТАК И ЕСТЬ”. Вот так они и живут. Врут здесь, врут там, врут окружающим, врут себе. Вся жизнь построена на лжи. Но своей вины в том, куда завела эта ложь, они не видят. Жалко, что можно съездить за украинским паспортом, но нельзя съездить куда-нибудь за мозгами, если своих нет.

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