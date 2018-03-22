Пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии в апреле, но с учетом увеличенных сумм за январь-март. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

1. Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Вот типа и хорошая новость, однако, логично, вызывает один глобальный вопрос — а почему только на пятый год войны? Оказывается нам нужны были нормы этого соглашения для арбитража в Стокгольме. И как только мы его выиграли — Правительство отменило этот документ, информирует svodka.net.

2. Аэропорт «Борисполь» успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией «Ryanair». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

3. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 марта, утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд гривен, из которых 178 млрд гривен — за счет Государственного дорожного фонда , 113,8 млрд гривен — за счет других источников.

4. Кабмин ввел контроль качества строительства дорог с гарантийным сроком от 5 до 10 лет.

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5. Кувейт и Украина договорились об упрощении визового режима для граждан обеих стран с 18 апреля.

6. Первую материальную компенсацию за экономное использование энергоносителей за прошлый отопительный сезон получили 1 млн. 700 тыс. семей.

7. Пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии в апреле, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.

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8. Украинская лыжница и биатлонистка Оксана Шишкова, которая стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2018, заявила о том, что посвящает первую медаль Пхьонхчана воинам АТО. Спортсменка отметила, что вся сборная Украины на Паралимпиаде-2018 посвящает свои успехи народу Украины

9. Послы США, Германии, Франции, Великобритании и КНР отказались прийти в МИД РФ на встречу в деле об отравлении Сергея Скрипаля, во время которой Москва предоставит свои разъяснения.

10. Министр иностранных дел Великобритании сравнил нацистского диктатора Адольфа Гитлера с президентом России.

11. За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к стандартам НАТО. Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел.

12. В Конгрессе США представили согласованный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

13. Украина за 7 месяцев сезона 2017/18 экспортировала почти в 10 раз больше яблок, чем импортировала за тот же период.

Из веселого

При всей серьезности ситуации, сложившейся вокруг Савченко и планирования терактов, я все же не могу не отметить один разговор, с которого я откровенно поржал.

— А кто будет бросать гранаты?

— Надя будет бросать.

— Надя, при всем уважении, я видел как ты их бросаешь на полигоне. Ты их себе под ноги бросишь …

Это капец. И это при том, что Надежда постоянно акцентирует: «Я человек военный! Вам, не военным, этого не понять».

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