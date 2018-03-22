В январе этого года новозеландская космическая компания Rocket Lab запустила Humanity Star в космос.

Humanity Star — это отражающий шар из углеродного волокна, отражающий свет от солнца до Земли. Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек сказал, что это станет самой яркой вещью в небе и должно напоминать человечеству о его хрупком месте во вселенной, информирует svodka.net.

Ожидалось, что объект будет вертеться вокруг нашей планеты раз в 90 минут до октября, когда его орбита будет якобы распадаться, и спутник будет гореть в атмосфере. Однако выяснилось, что через два месяца после его запуска громадный сверкающий диско-шар будет падать обратно на Землю.

Некоторые из объектов, которые Rocket Lab запустили в космос в январе, все еще находятся на своих оригинальных орбитах. К сожалению, Звезда Человечества вышла из своей орбиты .

Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики сказал, что Rocket Lab, вероятно, ожидала, что Humanity Star будет работать в течение девяти месяцев, потому что обычно это время, когда объекты на похожих орбитах и ​​в нынешних условиях должны оставаться стабильными.

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Однако быстрый спуск объекта предположил, что Rocket Lab, вероятно, не рассмотрела величину сопротивления, которое спутник испытал бы с учетом его низкой массы.

«По сравнению со средним спутником [Звезда Человечества] в основном пуста, она большая по своей массе, следовательно она похожа на поплавки, а ветер дует сильнее», — сказал Макдауэлл .

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Астроном Оклендского университета Ричардом Истер также сказал, что предыдущий, чем ожидалось, повторный вход из-за ошибочного моделирования.

«Я предполагаю, что прогноз был основан на спутнике с обычным размером, и объект, который по существу является воздушным шаром, будет ощущать гораздо больше сопротивления, больше, чем обычные спутники», — сказал Истер .

Бек также подтвердил, что спутник снова войдет в атмосферу Земли намного раньше, чем ожидалось раньше.

«Точный момент повторного входа является сложным для прогнозирования. Основываясь на текущем темпе, при котором его высота падает, звезда Humanity, как ожидается, снова войдет в атмосферу Земли в четверг, 22 марта 2018 года», — заявила Rocket Lab.

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