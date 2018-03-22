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|"Лапал за ж..у так, что руки тряслись": журналист обвинил Жириновского в домогательствах
|22.03.2018 22:46
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В России набирает обороты секс-скандал, связанный с домогательствами депутатов.
Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев опубликовал в фейсбуке пост о пережитых домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. Давлетгильдеев также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны депутатов и чиновников, информирует svodka.net.
Как рассказывает Давлетгильдеев, помощники Жириновского пытались отвезти его в «корпоративную сауну ЛДПР» после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Репортаж Давлетгильдеева с конкурса вышел в издании «Газета.ру» в 2006 году. Сам Жириновский, отмечает Давлетгильдеев, во время короткого интервью «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».
Журналист подчеркивает, что тогда он еще не совершил каминг-аут и не был открытым геем, и стеснялся этой ситуации, а также старался скрыть собственную гомосексуальность.
21 марта комиссия Госдумы РФ по этике не нашла никаких нарушений
в поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько
журналисток обвинили в домогательствах.
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