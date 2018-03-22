Он пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы, сообщил неназванный знаток, близкий к Белому дому.

Ведущий адвокат президента США Дональда Трампа ушел в отставку, передает Голос Америки со ссылкой на американские СМИ, информирует svodka.net.

Джоди Доуд занимался вопросами расследования, которое проводит специальный прокурор США Мюллер, относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, отмечает издание.

Юрист оставил должность после того, как пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы, сообщил неназванный знаток, близкий к Белому дому.

Отмечается, что ранее на этой неделе Трамп провел изменения в юридической команде, пригласив юриста, который обвинял ФБР и министерство юстиции США в попытках «подставить» Трампа, выдвинув ложные обвинения в сговоре с Россией в ходе выборов 2016 года. Вашингтонский адвокат Джозеф ди Дженова присоединится к команде юристов уже на этой неделе, сообщает юридический представитель Трампа Джей Секулов.

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Возможно, решение пригласить нового юриста является признаком того, что команда Трампа будет пытаться более агрессивно дискредитировать специального прокурора Роберта Мюллера и его расследование, пишет Reuters.

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