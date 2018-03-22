Деловые Сводки
- В Киеве разгорается новый скандал из-за школьника, терроризирующего учеников и учителей
- В крови Скрипаля нашли "Новичок"
- Огромный град размером с арбузы повредил сотни автомобилей и крыш домов в США (видео)
- "Затевается нечто очень серьезное": Чорновил о поездке Тимошенко к Коломойскому
- 23 марта на территории Украины ожидается незначительное повышение температуры
|Ведущий юрист Трампа ушел в отставку. Он занимался вопросами расследования и связях с Россией
|22.03.2018 22:54
|
Он пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы, сообщил неназванный знаток, близкий к Белому дому.
Ведущий адвокат президента США Дональда Трампа ушел в отставку, передает Голос Америки со ссылкой на американские СМИ, информирует svodka.net.
Джоди Доуд занимался вопросами расследования, которое проводит специальный прокурор США Мюллер, относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, отмечает издание.
Юрист оставил должность после того, как пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы, сообщил неназванный знаток, близкий к Белому дому.
Отмечается, что ранее на этой неделе Трамп провел изменения в юридической команде, пригласив юриста, который обвинял ФБР и министерство юстиции США в попытках «подставить» Трампа, выдвинув ложные обвинения в сговоре с Россией в ходе выборов 2016 года. Вашингтонский адвокат Джозеф ди Дженова присоединится к команде юристов уже на этой неделе, сообщает юридический представитель Трампа Джей Секулов.
Читайте: СМИ узнали о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД
Возможно, решение пригласить нового юриста является признаком того, что команда Трампа будет пытаться более агрессивно дискредитировать специального прокурора Роберта Мюллера и его расследование, пишет Reuters.