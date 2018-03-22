Минобороны РФ сообщило, что россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения

Об этом на своей странице в ФБ написал Саша Сотник, информирует svodka.net.

«8 млн россиян приняли участие в конкурсе по поиску свежих названий для смертоносного оружия. Правильно ли я понимаю, что все эти люди жаждут войны? Они в первых рядах выйдут навстречу «ядерному грибочку» и встретят смерть с улыбкой на устах. Все верно?

Вот на пачках сигарет наши озабоченные здоровьем деятели любят писать: «курение убивает». В то же время — призывают население поучаствовать в конкурсе на самое поэтическое название страшного оружия, призванного уничтожать все живое. Это вам не табачная затяжка, не «капля никотина».

Это — результат пропагандистской шизофрении, массового заражения бациллой имперского милитаризма.»

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Минобороны РФ сообщило, что россияне выбрали названия для трех видов нового вооружения — боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой и ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности.

Новый российский подводный беспилотник получает название «Посейдон», новый военный лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».

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