Деловые Сводки
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|Хорошая и плохая новости из США: Утренние вести Пономаря
|23.03.2018 07:35
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Пятница. Чем заканчиваем неделю?
Об этом на facebook пишет политобозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.
Две новости из США. Одна — хорошая, другая — не очень:
Пакет «Скрипаль»: