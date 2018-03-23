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Хорошая и плохая новости из США: Утренние вести Пономаря
23.03.2018 07:35
Хорошая и плохая новости из США: Утренние вести Пономаря

Пятница. Чем заканчиваем неделю?

Об этом на facebook пишет политобозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.

Две новости из США. Одна — хорошая, другая — не очень:
— В проекте бюджета, который одобрен обеими партиями конгресса, предусматривается, что Украина может получить в качестве помощи $420,7 млн, не считая $200 млн, выделяемых ей на военные нужды.
— Трамп уволил советника по нацбезопасности генерала МакМастера. Вместо него назначен Джон Болтон — экс-посол США в ООН.

Пакет «Скрипаль»:
Мэй убеждает лидеров ЕС выслать российских дипломатов.
И первый пошел — ЕС отзывает своего посла из Москвы.
Как мы и прогнозировали, Пакет «Скрипаль» будет долгоиграющим:
Мэй, Макрон и Меркель договорились о необходимости решительного европейского ответа России из-за дела Скрипаля.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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