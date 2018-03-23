Страны ЕС выразили поддержку Великобритании и решили также отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы в связи с позицией РФ в международном скандале вокруг отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, 4 марта.

Об этом сообщает Reuters, информирует svodka.net.

«ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в соответствующем заявлении лидеров ЕС.

Кроме того, из пресс-релиза правительства Великобритании, опубликованного по итогам встречи, следует, что премьер-министр Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились подготовить «общий европейский ответ» на отравление Скрипаля.

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