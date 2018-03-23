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|Оккупанты минируют местность в Ясиноватском районе. В "ИС" рассказали о возможных провокациях
|23.03.2018 08:23
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По данным группы «Информационное сопротивление», в Ясиноватском районе северо-восточнее Васильевки и Бетманово фиксируется минирование противником отдельных участков местности.
Причём в некоторых случаях речь идёт об участках за передовыми позициями боевиков, практически у них в тылу. Минирование производится скрытно, используются как противопехотные, так и противотанковые мины, информирует svodka.net.
Не исключено, что речь идёт о готовящейся провокации, либо же данные действия являются попытками воспрепятствовать самовольному отходу передовых подразделений формирований оккупантов.