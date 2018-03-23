В Запорожье двое сотрудников патрульной полиции были уличены оперативниками внутренней безопасности Национальной полиции в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды с водителей.

Об этом информируется со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции, информирует svodka.net.

Проверкой было установлено, что 25-летний лейтенант полиции и его 40-летний коллега, старший лейтенант полиции, требуют неправомерную выгоду с водителей за непривлечение их к административной ответственности. Деньги полицейские требовали за любые правонарушения, совершенные водителями. Сумма взятки колебалась от 200 гривен до 10 тыс. гривен, то есть 50% от суммы реального штрафа.

На основании собранной доказательной базы было принято решение о задержании инспекторов сразу после получения ими очередной взятки.

Во время спецоперации 40-летний инспектор патрульной полиции бросился убегать и был задержан в нескольких сотнях метров от трассы. Его 25-летний коллега, который служит в полиции только 2 года, попытался оказать сопротивление и завладеть табельным оружием сотрудника КОРДа. Спецназовец среагировал на эту попытку и применил огнестрельное оружие, нанеся нападавшему минимальный вред.

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После оказания раненому экстренной медицинской помощи, он был госпитализирован. Сейчас состояние патрульного удовлетворительное.

В настоящее время взяточникам прокуратурой Запорожья объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины, они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

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