С начала текущего маркетингового года Украина уже экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, в частности, 13,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной — более 7,7 млн тонн, фуражной — почти 6 млн тонн), ячменя — почти 4 млн тонн , кукурузы – 11,6 млн тонн.

Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы. За подобный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 32,8 млн тонн зерновых, в частности 14,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной — почти 9 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,5 млн тонн), ячменя – 4,7 млн тонн, кукурузы – 13,3 млн тонн), информирует svodka.net.

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,3 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса — более 2 млн тонн, сои — более 2,2 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 3,3 млн тонн (в том числе рапса — более 0,9 млн тонн, сои – 2,4 млн тонн).

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