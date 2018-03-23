У народного депутата Надежды Савченко всегда были покровители в верхушке украинской власти, которые помогали ей решать сложные проблемы, заявил прежний заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

«Начиная с военного училища, у нее были проблемы, а потом кто-то звонил из Администрации президента, и эти проблемы исчезали», — заявил Ягун в эфире ток-шоу «Право на власть», информирует svodka.net.

Бывший высокопоставленный чиновник СБУ уточнил, что эти «покровители» вроде были у Савченко еще во времена президентства Леонида Кучмы. Также, по словам Ягуна, есть видео, которые показывают, что она принимала участие в организациях, очень близких к Социал-демократической партии Украины (объединенной) (в свое время эту партию возглавлял Виктор Медведчук), сообщает ТСН.

Ее постоянно кто-то куда-то вел. Она и во время Майдана непонятно каким образом оказывалась не на той стороне, и пыталась «миру — мир» там искать. Такая же ситуация была и в «Айдаре». Я уже не говорю о ее военную службу в Ираке. Там так же были проблемы», — заявил Виктор Ягун.

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В свою очередь сестра Надежды Савченко Вера возразила, что у нардепа были любые покровители. «Единственный, к кому она обращалась в администрации, был министр обороны Анатолий Гриценко, с просьбой разрешить ей, как женщине, летать. И он разрешил», — рассказала она.

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