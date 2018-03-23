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|В ОРДЛО начинают реализовать идею объединения псевдореспублик
|23.03.2018 09:27
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По данным группы «Информационное сопротивление«, между населения временно оккупированных районов Донецкой области обсуждается возможное объединение псевдореспублик под руководством главарей «днр».
В частности, очередным подтверждением указанного является систематическое назначение на должности в «МГБ «лнр» сотрудников «спецслужб» оккупационной власти ОРДО, а в другие органы «власти» — приближенных к главарям «днр» лиц, информирует svodka.net.
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