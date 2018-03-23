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|В метро Киева не было сообщения между станциями метро "Крещатик" и "Арсенальная"
|23.03.2018 09:43
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В столичном метро в час пик приостанавливали движение поездов между двумя станциями на «Красной ветке.»
В метрополитене ситуацию объяснили поломкой. На данный момент движение возобновлено, информирует svodka.net.
В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро «Красная ветка».
Движение организовано «Академгородок» — «Крещатик», «Арсенальная» — «Лесная», — отметили в Киевском метрополитене.
На «Арсенальной» сейчас много пассажиров, которые едут на работу с левого берега столицы. Они вынуждены подниматься на поверхность и идти до «Крещатика» пешком или же пытаться протиснуться в наземный общественный транпорт, передает ТСН.
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«Красная ветка. Движение в обычном режиме», — информировали позже в столичном метро.
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