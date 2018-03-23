В Пекине рассматривают вариант введения ответных пошлин на американские товары

Китай готовит ряд ответных мер на случай, если США введут новый пакет пошлин против китайских товаров, в том числе рассматривается вариант наложения ответных пошлин на товары из США, информирует svodka.net.

Как сообщают РИА-Новости, потенциальные ответные пошлины Китая будут направлены против недавних январских импортных пошлин США на солнечные батареи. Согласно январскому решению президента США Дональда Трампа, ввозные пошлины на солнечные батареи составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. Тогда же, в январе, были увеличены пошлины на ввоз стиральных машин в страну — до 20% за первые 1,2 миллиона машин и до 50% за все, что превысит эту цифру.

Также Китай подаст жалобу в ВТО против пакета новых пошлин. «Это законное право Китая подать жалобу. Но я бы не исключал и других вариантов, потому что если к вам приближается наводнение, то нужно строить дамбу, чтобы удерживать напор», — заявили в правительстве КНР.

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