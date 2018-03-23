По данным Минфина США, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик. Его партнером выступает компания «Газ-Альянс», которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.

Компания «Газ-Альянс» беглого бизнесмена Сергея Курченко получила статус единственного поставщика угля с оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, — пишет РБК, информирует svodka.net.

О том, что «Газ-Альянс» назначена единственным поставщиком угля с оккупированных территорий, сообщил изданию так называемый «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг. Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит», которая работает в оккупированном Луганске, также рассказал, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко.

Информацию о передаче структурам Курченко монополии на экспорт угля с оккупированной территории Донбасса подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем.

Трейдеры недовольны новой схемой поставок и подготовили обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина, — отмечает источник «РБК».

Читайте: знаток предупредил: Россия может спровоцировать в Украине угольный кризис

В документе говорится, что 14 марта 2018 года Министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь с оккупированной части Донбасса для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса».

Представитель «РЖД Логистики» заявил что компания не получала такой телеграммы. В пресс-службе министерства на требование РБК о предоставлении «Газ-Альянсу» статуса эксклюзивного поставщика угля из Донбасса ответили, что «этот вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, у нас есть только межведомственная комиссия которая занимается гуманитарной помощью».

«Это все делается в рамках работы Внешторгсервиса по предприятиям, перешедшим под госуправление», — пояснил «депутат». Компания Внешторгсервис взяла на себя управление предприятиями «ДНР» и «ЛНР» (металлургическими заводами и угольными шахтами, включая Донецксталь и предприятия, принадлежащие холдингу ДТЭК Рината Ахметова, — Енакиевский, Макеевский и Алчевский метзаводы и др.), а Газ-Альянс отвечает за сбыт их продукции (металла и угля). Это абсолютно гуманитарный неприбыльный проект, нужно это понимать», — отметил Бриг.

Читайте: Почему Трамп так боится Россию? — The New York Times

Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, пожаловались на убытки из-за простоя вагонов с углем. Срываются договоры и международные контракты, — сообщил один из авторов обращения. Для угольных трейдеров это «ущерб на миллионы рублей», подтвердил прежний «высокопоставленный чиновник» «ЛНР». По его словам, они ожидают решений от «властей» псевдореспублик.

«Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко, который контролирует «Газ-Альянс», были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик. Его партнером выступает компания «Газ-Альянс», которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира