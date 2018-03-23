Деловые Сводки
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|Швейцарскую компанию заподозрили в незаконных поставках оружия в Россию
|23.03.2018 10:39
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Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 год, составила 15 миллионов долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против госкорпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках оружия в Россию, сообщает Tribune de Geneve, информирует svodka.net.
22 марта в офисах компании прошли обыски, в ходе которых полицией были изъяты документация и носители информации. В RUAG объявили, что полностью сотрудничают со следствием.
Компания сама обратилась в правоохранительные органы, когда заподозрила одного из своих менеджеров в нарушениях и махинациях. Следствие подозревает, что сотрудник Ammotec, являющегося подразделением RUAG, заключил незаконную сделку с частным банком Julius Baer на поставку оборудования и вооружений для российских спецслужб.
По данным Der Bund, договор касался продажи Федеральной службе охраны России пистолетов и снайперских винтовок. Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 год, составила 15 миллионов долларов.
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Эти сделки, по данным прокуратуры, могли нарушать положения швейцарского закона о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.