Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 год, составила 15 миллионов долларов.

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против госкорпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках оружия в Россию, сообщает Tribune de Geneve, информирует svodka.net.

22 марта в офисах компании прошли обыски, в ходе которых полицией были изъяты документация и носители информации. В RUAG объявили, что полностью сотрудничают со следствием.

Компания сама обратилась в правоохранительные органы, когда заподозрила одного из своих менеджеров в нарушениях и махинациях. Следствие подозревает, что сотрудник Ammotec, являющегося подразделением RUAG, заключил незаконную сделку с частным банком Julius Baer на поставку оборудования и вооружений для российских спецслужб.

По данным Der Bund, договор касался продажи Федеральной службе охраны России пистолетов и снайперских винтовок. Сумма контракта, действовавшего с 2011 по 2015 год, составила 15 миллионов долларов.

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Эти сделки, по данным прокуратуры, могли нарушать положения швейцарского закона о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.

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