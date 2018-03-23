8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Соединенные Штаты ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, по ряду стран окончательное решение должно быть принято к 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, информирует svodka.net.

«Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 пятницы 23 марта 2018 года», — отмечается в заявлении.

Временно — до 1 мая — не будут вводиться сборы на металлы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и ЕС. Остальные страны, в отношении которых начали действовать пошлины, также могут обсудить с США вопрос исключения их из списка.

Таким образом, с 23 марта действие заградительных мер будет распространено только на половину ввозимых в Соединенные Штаты объемов стали и алюминия.

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8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявляла, что Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. Россия планировала обжаловать американские импортные пошлины в суде ВТО.

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