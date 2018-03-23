На реке Дунай возле г. Вилково ожидается повышение уровня воды до 150-160 см.

В реке Дунай ожидается значительное повышение уровня воды, информирует svodka.net.

Возможно затопление пониженных незаселенных участков города.

В реке Дунай в пятницу, 23 марта, ожидается значительное повышение уровня воды, особенно на участке возле города Вилково. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, уровень воды может достичь отметки в 150-160 см. При превышении отметки в 155 см вероятно затопление пониженных незаселенных участков города.

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Как добавили в ведомстве, по состоянию на 8.00 22 марта уровень воды в Дунае возле г. Вилково составлял 140 см.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровня воды в реках бассейна Припяти.

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