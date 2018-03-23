Рынки по всему миру после объявления Трампа и властей Китая отреагировали падением на опасениях торговой войны.

Китай рассматривает возможность повышения пошлин на 128 товаров, импортируемых из США. Это ответная мера КНР на действия США, которые решили повысить пошлины на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно, информирует svodka.net.

Власти Китая на первом этапе планируют повысить на 15% пошлины на 120 товаров, в том числе на свежие фрукты, сухофрукты, вина, нержавеющую сталь. На втором этапе повышение составит 25% и затронет такие продукты, как свинина и рециклированный алюминий. Импорт всех этих товаров в 2017 году принес $3 млрд.

«Китай надеется, что США не дойдут до края, примут разумные решения и не доведут отношения двух стран до опасного уровня», – заявил министр коммерции КНР.

При этом, как заявил Reuters заместитель главного экономиста Китайского центра международных экономических объектов, если бы власти КНР хотели нанести действительно серьезный урон США, то они бы повысили пошлины на импорт соевых бобов и автомобилей. «У Китая есть несколько козырей в рукаве», – добавил он. Возможно, объявленные меры – только первый этап.

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В Китае заявили, что пошлины введут в случае, если им не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США. Окончательное решение по этому вопросу примут до 31 марта.

Рынки по всему миру после объявления Трампа и властей Китая отреагировали падением на опасениях торговой войны.

Основные индексы США 22 марта закрылись падением более, чем на 2% – S&P на 2,5%, Dow Jones 2,9%, Nasdaq 2,5%.

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Падали и основные китайские индекс – индекс Шанхайской фондовой биржи (SSEC), например, упал на 3,39%.

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