Следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не считает «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, информирует svodka.net.

Об этом она заявила в ходе заседания Шевченковского райсуда, который избирает меру пресечения, передаёт корреспондент LB.ua.

«Из только, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную Раду… Это поддерживает 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины. ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это временно оккупированная территория, где проживают люди», — заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.

Прокурор повторил ранее озвученные факты генпрокурором Луценко. Он подчеркнул, что Савченко, «будучи совершенно настроенной личностью, установила личный контакт с террористами Захарченко и Плотницким ещё в 2014 году».

Читайте: В ОРДЛО начинают реализовать идею объединения псевдореспублик

«Вступив в преступный сговор, она планировала широкомасштабные террористические акты с подрывом из минометов и с использованием гранат зданий Верховной Рады и госучреждений в правительственном квартале. А также планировала осуществить массовые убийства должностных лиц, народных депутатов… захват жилых домов с последующим убийством президента Пётра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других высших должностных лиц в государстве», — сообщил он.

Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

22 марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали.

Читайте: В ОРДЛО начинают реализовать идею объединения псевдореспублик

Сводка.нет - Новости Украины и Мира