Согласно официальной версии Белого дома, «Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям».

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост. Его место уже 9 апреля займет прежний представитель США в ООН Джон Болтон, информирует svodka.net.

Об этом Дональд Трамп сперва сообщил в своем «Твиттере», а затем официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.

«Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом»

Согласно официальной версии Белого дома, «Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям».

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По договоренности с президентом США генерал Макмастер останется на своем посту до середины апреля, а затем передаст дела.

Как рассказал сам Макмастер, он попросил президента США разрешить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. Он отметил, что самой большой честью за все годы его картеры была возможность служить американскому народу «плечом к плечу с невероятными военными и гражданскими согражданами».

Генерал также поблагодарил президента за честь быть его советником по национальной безопасности.

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Трамп в своем заявлении ответно поблагодарил Макмастера и отметил, что тот внес значительный вклад в стратегию американской национально безопасности, «оживил взаимоотношения и связи на Ближнем Востоке, разбил ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России — Русская служба Би-би-си), добился переговоров с Северной Кореей и укрепил благосостояние нации».

О своем кадровом решении Трамп сообщил после того, как провел встречу с Болтоном в Овальном кабинете в четверг вечером по вашингтонскому времени.

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер стал вторым советником по национальной безопасности в нынешнем Белом доме, сменив на этой должности отставного генерала Майка Флинна 20 февраля 2017 года.

В 2014 году журналу Time назвал Макмастера одним из 100 самых авторитетных людей планеты, генерал также входил в список самых авторитетных действующих офицеров США.

Он известен как враг сокращения оборонных расходов, хорошо знаком с российской проблематикой и часто говорил о том, что политика Москвы направлена на разрушение существующего в Европе порядка, установившегося после холодной войны.

«Зачистка несогласных»

Об отставке Макмастера было объявлено спустя только неделю с небольшим после известия об уходе Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. 22 марта он простился с сотрудниками американского внешнеполитического ведомства, назвав Вашингтон «гадким городом».

Большинство американских аналитиков называют нынешнюю серию кадровых перестановок в Белом доме «чисткой рядов несогласных».

О грядущей отставке Макмастера еще с осени 2017 года сообщали источники Си-эн-эн и агентства Рейтер. В результате о ней было объявлено на следующий день после звонка Трампа Владимиру Путину, во время которого американский руководитель поздравил российского с переизбранием на должность главы державы.

Вскоре после этого разговора несколько американских изданий опубликовали сопровождавшие звонок подробности: по данным Washington Post и New York Times, советники Трампа умышленно просили президента воздержаться от поздравлений российского президента с победой. Макмастер, по официальной информации, присутствовал во время телефонного разговора двух президентов.

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