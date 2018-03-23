Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации не будут расследовать дела российских атлетов, заявил глава WADA Крэйг Риди.

WADA продолжает передавать федерациям информацию, полученную из системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, в том числе сведения по стероидным профилям, информирует svodka.net.

Предполагается, что федерации будут рассматривать каждый случай и принимать решения, опираясь на собственную информацию.

«Мы ясно сказали, что это дело каждой федерации. Мы располагаем информацией по этим делам, следовательно спросим у федераций, собираются ли они расследовать дела. Мы намерены сказать: «Мы предоставили вам максимум информации, следовательно сообщите, пожалуйста, будете ли предпринимать какие-либо меры». Если нет, то мы сохраняем за собой право пойти в CAS», – цитирует Риди InsideTheGames.

По словам директора WADA по расследованиям Гюнтера Юнгера, WADA направило в федерации информации по более чем 60 делам.

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