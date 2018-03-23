Китайская компания IAT Automobile Technology создала внедорожник KarlmannKing, который позиционируется, как самый дорогой в мире. Автомобиль выполнен в стиле авто Бэтмена и самолета-невидимки Lockheed F-117.

Стоимость его составляет 2,2 миллиона долларов. Об этом пишет The Business Insider, информирует svodka.net.

К процессу создания автомобиля китайский производитель привлек целый ряд европейских дизайнеров и инженеров. В новинке использована платформа популярного в США пикапа Ford F-550.

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Интерьер новинки привлекает внимание многофункциональными кожаными креслами, плазменным телевизором, спутниковым телевидением и игровой приставкой PlayStation 4. Также в распоряжении владельца окажутся холодильник, кофемашина, два кондиционера, очиститель воздуха и неоновая подсветка.

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Пол внедорожника стилизован под мрамор, а потолок изготовлен в стиле «звездного неба» Rolls-Royce. В отделке салона использованы кожа и замша, а также дерево.

Автомобиль оснащен мощным двигателем V10 объемом 6,8 литра, который выдает 360 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Однако максимальная скорость автомобиля составляет невпечатляющие 140 километров в час. Вероятно, это обусловлено его весом — 5 и 6,6 тонны (бронированная версия). Стоимость последней составляет 3,8 миллиона долларов.

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