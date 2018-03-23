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|Теракт во Франции: заложников отпустили
|23.03.2018 14:14
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В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции.
Все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете во Франции, отпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси, информирует svodka.net.
В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции. BFMTV сообщает со ссылкой на полицию, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.
Ранее неизвестный мужчина выстрелил в полицейского из машины. После этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. По информации Reuters, он взял в заложники восемь человек.
Нападавший заявил, что является боевиком террористической организации «Исламское государство», передает BFMTV.
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Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию «серьезной». По его словам, все полученные данные свидетельствуют о том, что это теракт.