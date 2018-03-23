По мнению Москвы, дело об отравлении Сергея Скрипаля «представляет собой бездоказательное обвинение России».

Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками, считают в МИД РФ, информирует svodka.net.

В Москве сожалеют, что Евросоюз принял решение пойти в фарватере развязанной Лондоном антироссийской кампании. Об этом сказал замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя решение ЕС отозвать своего представителя из Москвы, сообщает Интерфакс в пятницу, 23 марта.

«Сожалеем, что Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью: поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте», – заявил Кожин.

Он напомнил, что, по мнению Москвы, дело об отравлении Сергея Скрипаля «представляет собой бездоказательное обвинение России».

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«Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с инцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся, лишь на основании того, что нет других правдоподобных, альтернативных разъяснений, представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес», – добавил Кожин.

По его мнению, готовность ЕС согласиться с британской версией обстоятельств инцидента можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Мэй, оказавшуюся в трудном положении.

Ранее на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в России. Это сделано для проведения консультаций в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

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