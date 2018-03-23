Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине

В «ЛНР» заявили о готовности дать «политубежище» задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота внардепу Надежде Савченко. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил представитель террористов «ЛНР» на переговорах в Минске Владисла Дейнего, информирует svodka.net.

По его словам, Савченко не координировала свои действия с боевиками.

«Если бы у нас были планы по убийству Порошенко и остальных украинских лидеров при помощи наших сторонников в Киеве, мы никогда об этом не заявили публично. Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями», — сказал он.

«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», — отметил Дейнего.

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