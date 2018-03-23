Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей не имеет смысла, поскольку не решает проблемы, считает и.о. министра.

Флюография – устаревший метод диагностики из «советской системы здравоохранения», от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, информирует svodka.net.

«В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез», — написала она.

В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.

«Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, следовательно даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше только рискует заболеть — пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения», — пишет она.

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По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 человек.

«Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства», — подчеркнула и.о. министра.

В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в «цивилизованных странах».

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«В цивилизованных странах это выглядит так:

— На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

— Если врач видит потребность — он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни и пациент сможет начать лечиться», — резюмировала Супрун.

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