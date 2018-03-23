Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ

Россия — страна-агрессор, Украина — страна, столкнувшаяся с агрессией, никакой двузначности здесь нет. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, пишет LIGA.Новости.

«Есть страна-агрессор и страна, на которую направлена агрессия. Никакой двузначности быть не может», — сказал он, информирует svodka.net.

Глава МИД Франции отметил, что вместе со своим немецким коллегой Хайко Маасом будет продолжать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений — прежде только, в вопросах безопасности.

Ле Дриан подчеркнул, что только после введения в Донбассе полного и стабильного режима прекращения огня можно будет говорить о переходе к другим пунктам Минска.

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Ранее сегодня, 23 марта, Климкин сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс.

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