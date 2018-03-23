Почти весь санкционный январский приток валюты в феврале покинул пределы России

На перемену тенденции с валютными средствами на счетах российских банков обратил внимание Райффайзенбанк в своем обзоре банковского сектора за 22 марта. Как рассчитали его авторы на основе опубликованных ЦБ данных, с баланса российских банков произошел отток на $8 млрд (в том числе $6,8 млрд с корпоративных счетов), информирует svodka.net.

Некоторые банки из-за оттока испытали недостаток валютной ликвидности, прибегнув к займам на рынке валютного межбанковского кредитования, отметили аналитики Райффайзенбанка.

В январе в российском банковском секторе наблюдалась противоположная тенденция. В начале 2018 года счета в российских банках пополнились валютой на $8,6 млрд. Райффайзенбанк связывал приток $5 млрд из этой суммы с опасениями новых санкций со стороны состоятельных россиян перед публикацией Минфином США выдержек из «кремлевского доклада», посвященного влиятельным политикам, чиновникам, бизнесменам и их связям с российскими властями. В список Минфина США, опубликованный в конце января, но ожидавшийся бизнес-элитой в течение нескольких месяцев, попали все российские участники списка Forbes с состоянием от $1 млрд. На фоне опасений состоятельных россиян заметный приток был зафиксирован в сфере private banking. Как говорила глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова в середине февраля, в январе 2018 года приток средств вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в три раза. Точных показателей она не назвала, но сказала, что речь идет о «сотнях миллионов долларов». Об аналогичной тенденции РБК тогда сообщали в Альфа-банке.

«По-видимому, почти весь санкционный январский приток валюты в феврале покинул пределы России», — делает вывод аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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В разговоре с РБК Порывай исключил фактор сезонности в перетоке валюты. Зимой прошлого года движения по банковским счетам были напрямую связаны с расчетами по приватизации «Роснефти», то есть перетоки были обусловлены совсем другими обстоятельствами, считает аналитик.

Если в короткий промежуток времени наблюдаются симметричные финансовые потоки, это всегда повышает вероятность, что может быть один источник таких перетоков, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. По его словам, это может быть связано с одной крупной сделкой. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников согласен, что такие существенные перетоки валюты, как правило, связаны с операциями отдельных крупных корпоративных клиентов.

По словам источника РБК в отделении private banking одного из крупных российских банков, несмотря на существенный приток капитала в российские банки из-за границы с конца 2017 года, к настоящему моменту около 90% вернувшегося частного капитала ушло обратно за границу. По словам собеседника РБК, клиенты, вернув капитал в Россию, открывали новые контролируемые иностранные компании (КИК), декларировали в налоговой и переводили средства туда.

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