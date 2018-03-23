Высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Еще пять стран-членов Евросоюза, в частности, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. , информирует svodka.net.

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Об этом сообщает The Guardian.

В ходе состоявшегося накануне в Брюсселе саммита ЕС лидеры блока обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». С точкой зрения Великобритании, считающей ответственной за это Москву, на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза.

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«Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за отравление Скрипалей] несет Россия, нет», — добавил один из собеседников газеты, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

Высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте. «Мы рассматриваем такие меры», — сказала она, напомнив также, что не поздравляла Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах.

Также о возможной высылке российских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Да, вполне вероятно, что мы пойдем по этому пути», — отмечал он.

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При этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас перед началом переговоров в Брюсселе «очень осторожно» обозначил линию своей страны по этому вопросу, замечает The Guardian.

«Мы должны выразить нашу солидарность с Великобританией, с британским народом, но в то же время нам нужно расследовать [произошедшее в Солсбери]», — приводит его слова издание.

Как сообщали новости мира, в связи с отравлением Скрипалей Великобритания приняла решение о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии. Через неделю Bloomberg узнал, что от союзников в Европе Лондон хочет добиться того же. Россия в свою очередь на действия британских властей 17 марта дала подобный ответ (из Москвы высылают 23 дипломата из Великобритании). Также действие в стране прекратил Британский совет, он занимался в России продвижением британской культуры и образования.

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